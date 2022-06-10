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Банк России снизил ставку до 9,5%, вернув ее на досанкционный уровень

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Global Look Press

Центробанк России снизил ставку до 9,5%, вернув ее на досанкционный уровень. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно заявлению ведомства, несмотря на сложности и ограничения, с которыми столкнулась российская экономика, инфляция замедляется быстрее, чем Банк России ожидал в апреле нынешнего года. В конце весны и в начале лета прирост цен также находился на низком уровне.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Этому способствовали динамика обменного курса рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса в условиях заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса», — отметил регулятор.

По прогнозу Центробанка, в нынешнем году инфляция составит порядка 14,0–17,0%. На изменения ключевой ставки будут влиять такие показатели, как динамика инфляции, риски внешних и внутренних условий, а также процесс перестройки экономической системы.

Ранее сообщалось, что снижение ключевой ставки даже на 2 процентных пункта 10 июня не окажет существенного влияния на курс рубля по отношению к доллару и евро.

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