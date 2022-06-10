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Орбан заявил, что эмбарго на поставки газа из РФ может привести к разрушению экономики Европы

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Bernadett Szabo/Reuters

Введение эмбарго на поставки российского газа, вероятно, станет причиной разрушения европейской экономики, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщает издание Nepszava со ссылкой на Kossuth Radio.

Рост цен в ЕС и Венгрии премьер объяснил ситуацией на Украине.

Как предполагает Орбан, жители Венгрии сейчас не находятся в непосредственной опасности, но последствия специальной военной операции РФ не могут не затронуть страну.

Орбан подчеркнул, что был сформирован фонд общественной и национальной обороны Венгрии.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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Санкции против России
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