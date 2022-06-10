Консул: Россия готова предложить Пакистану нефть с дисконтом

Генеральный консул Российской Федерации в Карачи Андрей Федоров заявил, что если Пакистан официально обратится к России, то сможет получить поставки нефти и нефтепродуктов по сниженной стоимости, сообщает ТАСС.

«Россия заинтересована в поставках дешевой нефти в дружественные страны, включая Пакистан <...> Если правительство Пакистана свяжется с нами, то мы обеспечим дешевую нефть», — пояснил Федоров.

Он отметил, что тема нефти обсуждалась в ходе визита бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана в Москву, хотя тогда договоренности не было достигнуто.

Ранее посол Пакистана в России Шафкат Али Хан заявил, что проект «Пакистанский поток» будет реализован.

Соглашение по строительству газопровода «Север — Юг» страны подписали в 2015 году. Его протяженность составит 1,1 тыс. км, а пропускная способность будет достигать до 12,4 млрд куб. м. в год.

В 2021 году Россия и Пакистан решили переименовать совместный проект строительства газопровода в «Пакистанский поток».