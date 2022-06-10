Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Посол России в Китае оценил уровень отношений между странами 08:08
Europa Press сообщило, что Украина получит приглашение на саммит НАТО 08:06
В России за два месяца вырос спрос на услуги мастеров на час 08:00
Европе предрекли «месяцы несчастья» 07:54
Экс-канцлер ФРГ Шредер оценил свое возможное исключение из СДПГ... 07:54
Названа неожиданная польза острой пищи 07:52
В Международном союзе конькобежцев поддержали предложение России об увеличении... 07:47
В Благовещенске назвали среднюю сумму проезда по мосту в Хэйхэ 07:32
Защитник «Тампы» Сергачев признан первой звездой матча с «Рейнджерс»... 07:28
В Госдуме назвали новые антироссийские санкции Украины цинизмом и трусостью 07:26
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Консул: Россия готова предложить Пакистану нефть с дисконтом

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Генеральный консул Российской Федерации в Карачи Андрей Федоров заявил, что если Пакистан официально обратится к России, то сможет получить поставки нефти и нефтепродуктов по сниженной стоимости, сообщает ТАСС.

«Россия заинтересована в поставках дешевой нефти в дружественные страны, включая Пакистан <...> Если правительство Пакистана свяжется с нами, то мы обеспечим дешевую нефть», — пояснил Федоров.

Он отметил, что тема нефти обсуждалась в ходе визита бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана в Москву, хотя тогда договоренности не было достигнуто.

Ранее посол Пакистана в России Шафкат Али Хан заявил, что проект «Пакистанский поток» будет реализован.

Соглашение по строительству газопровода «Север — Юг» страны подписали в 2015 году. Его протяженность составит 1,1 тыс. км, а пропускная способность будет достигать до 12,4 млрд куб. м. в год.

В 2021 году Россия и Пакистан решили переименовать совместный проект строительства газопровода в «Пакистанский поток».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть