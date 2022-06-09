В Киеве утверждают, что российский бизнесмен Фридман хочет стать гражданином Украины

Глава украинского Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков в интервью украинскому изданию Forbes заявил, что российский бизнесмен Михаил Фридман хочет получить украинское гражданство для обхода санкций, передает РИА «Новости».

«Насколько мне известно, Михаил Фридман консультируется с украинскими властями по поводу того, чтобы получить украинское гражданство и перерегистрировать основные активы на Украину», — сказал он.

Чиновник пояснил, что если крупны предприниматели из России хотя сохранить свои активы, у них нет другого пути, кроме как «публично осудить» спецоперацию и российские власти.

Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила об аресте многомиллионных активов бизнесмена Михаила Фридмана в украинском «Альфа-банке».

Основатель «Альфа-групп» жаловался, что после введения санкций ему не хватает денег на походы в рестораны.

С момента, как Евросоюз начал вводить санкции в феврале 2022 года, в европейские суды было подано около 20 апелляций от некоторых из богатейших российских бизнесменов и членов их семей. В частности, среди них оказался Дмитрий Конов, бывший главный исполнительный директор «СИБУР Холдинга», а также Роман Абрамович, Андрей Мельниченко и Михаил Фридман.