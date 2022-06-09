Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Госдеп призвал Европу подписать долгосрочные контракты с США на поставки... 19:58
Двух украинцев задержали в Нидерландах по подозрению в торговле людьми 19:57
Плющенко и Гном Гномыч станцевали танго и вызвали овации 19:56
Зеленского пригласят на саммит НАТО в Мадриде 19:53
Карпин является основным кандидатом на пост главного тренера «Спартака» после ухода... 19:49
Бывший шеф-повар Букингемского дворца рассказал, что подают королеве к чаю 19:43
Пищевую соду назвали спасением от неприятного запаха в кроссовках 19:41
РФС выдал лицензию 79 российским клубам для участия в первенстве ФНЛ-2 19:41
В районе Сочи столкнулись грузовик и экскурсионный автобус, есть пострадавшие 19:36
Американка выбросила прах матери молодого человека в реку, чтобы отомстить... 19:36
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Власти ЛНР заявили о старте экспорта зерна в РФ по железной дороге

close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрий Пронько сообщил ТАСС о старте экспорта зерна из республики в Россию по железной дороге. По его словам, первый состав уйдет уже в пятницу, 10 июня.

«Завтра исторический момент, первое зерно вагонами уедет в РФ. 50 вагонов, более 3 тыс. тонн», — сказал Пронько.

Чиновник уточнил, то раньше экспорт осуществлялся на автотранспорте, однако железнодорожные возможности по грузоподъемности значительно выше.

По словам, Пронько настоящее время на элеваторах освобожденной части ЛНР остатки урожаев прошлых лет составляют примерно 300 тыс. тонн озимой пшеницы и 200 тыс. тонн подсолнечника. Мощности элеваторов заняты на 50%. Чтобы освободить их для будущего урожая, необходимо вывозить порядка 120-130 вагонов зерна в сутки.

Ранее грузовое железнодорожное сообщение возобновилось между Запорожской областью и Крымом.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть