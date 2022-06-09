Власти ЛНР заявили о старте экспорта зерна в РФ по железной дороге

Министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрий Пронько сообщил ТАСС о старте экспорта зерна из республики в Россию по железной дороге. По его словам, первый состав уйдет уже в пятницу, 10 июня.

«Завтра исторический момент, первое зерно вагонами уедет в РФ. 50 вагонов, более 3 тыс. тонн», — сказал Пронько.

Чиновник уточнил, то раньше экспорт осуществлялся на автотранспорте, однако железнодорожные возможности по грузоподъемности значительно выше.

По словам, Пронько настоящее время на элеваторах освобожденной части ЛНР остатки урожаев прошлых лет составляют примерно 300 тыс. тонн озимой пшеницы и 200 тыс. тонн подсолнечника. Мощности элеваторов заняты на 50%. Чтобы освободить их для будущего урожая, необходимо вывозить порядка 120-130 вагонов зерна в сутки.

Ранее грузовое железнодорожное сообщение возобновилось между Запорожской областью и Крымом.