Европейский ЦБ намерен в июле и сентябре повысить ставку впервые более чем за 10 лет

Европейский центральный банк в связи с рекордными уровнями инфляции в еврозоне намерен в июле и сентябре повысить ставку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЕЦБ.

«Совет управляющих намерен повысить ключевые процентные ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов на своем июльском заседании по денежно-кредитной политике», — поясняется в сообщении.

Данное повышение окажется первым с 2011 года.

В настоящий момент точных прогнозов, связанных с повышением ставки регулятором, нет.

Размер сентябрьского повышения будет связан с от обновленным среднесрочным прогнозом по инфляции.

«После сентября, исходя из текущей оценки, совет управляющих ожидает, что будет уместным постепенное, но устойчивое дальнейшее повышение процентных ставок», — обратили внимание в регуляторе.

При этом в ходе июльского заседания ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне.

Ранее в РЭУ имени Плеханова допустили снижение ключевой ставки в России до 6-10%.