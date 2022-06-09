Госдума в I чтении одобрила освобождение от уплаты НДФЛ доходы россиян от продажи золота

Государственная дума приняла в первом чтении проект закона, который снимает необходимость платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с доходов от продажи золотых слитков. Об этом пресс-служба нижней палаты парламента сообщает на своем сайте.

«Законопроект предусматривает освобождение от налогообложения НДФЛ доходов, полученных по вынужденным сделкам, совершенным в целях вывода из под незаконных ограничений, наложенных недружественными странами, предприятий, принадлежащих физическим лицам, в отношении которых введены соответствующие ограничения», — уточняется в документе.

Меру хотят ввести на период 2022-2023 годов. Документ предусматривает внесение изменений в налоговое законодательство для улучшения делового климата и развития отдельных отраслей промышленности.

В середине марта президент России Владимир Путин подписал закон, по которому россияне в течение 2022 года смогут покупать в уполномоченных банках золотые слитки и другие драгоценные металлы за наличную валюту.

Опция должна была помочь россиянам, которые не знают, куда направить приобретенную иностранную валюту.