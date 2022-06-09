Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В состав совета директоров Центробанка Саудовской Аравии впервые вошла женщина 15:20
Очевидец жестокого избиения школьника под Пермью рассказал, что драка была «один... 15:19
Фигуристка Нугуманова прекратила работу с тренерским штабом Рукавицына 15:18
Житель Воронежа угрожал выпрыгнуть из окна с новорожденной дочерью 15:17
Пассажирское ж/д сообщение между Россией и Узбекистаном возобновится с 23 июня 15:16
Постпред России в Женеве Гатилов: ООН планирует решить проблему зерна... 15:15
На «Новой красивой выставке» в Зарядье покажут гигантского зайца 15:12
Пранкер Лексус заявил, что удаление YouTube-канала связано с пранком... 15:11
Женщина, не стригшая ногти 30 лет, рассказала, как справляется с домашними... 15:11
Анджелина Джоли не пустила Брэда Питта на день рождения их дочери 15:10
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Госдума в I чтении одобрила освобождение от уплаты НДФЛ доходы россиян от продажи золота

close
100%
Илья Наймушин/РИА «Новости»

Государственная дума приняла в первом чтении проект закона, который снимает необходимость платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с доходов от продажи золотых слитков. Об этом пресс-служба нижней палаты парламента сообщает на своем сайте.

«Законопроект предусматривает освобождение от налогообложения НДФЛ доходов, полученных по вынужденным сделкам, совершенным в целях вывода из под незаконных ограничений, наложенных недружественными странами, предприятий, принадлежащих физическим лицам, в отношении которых введены соответствующие ограничения», — уточняется в документе.

Меру хотят ввести на период 2022-2023 годов. Документ предусматривает внесение изменений в налоговое законодательство для улучшения делового климата и развития отдельных отраслей промышленности.

В середине марта президент России Владимир Путин подписал закон, по которому россияне в течение 2022 года смогут покупать в уполномоченных банках золотые слитки и другие драгоценные металлы за наличную валюту.

Опция должна была помочь россиянам, которые не знают, куда направить приобретенную иностранную валюту.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть