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Strategy Partners снова стала одной из крупнейших консалтинговых компаний России по версии RAEX

Консалтинговая компания Strategy Partners (входит в экосистему Сбера) подтвердила позицию одной из крупнейших консалтинговых компаний в России по версии RAEX, следует из представленного агентством списка по итогам 2021 года.

«Strategy Partners второй год подряд уверенно входит в топ-3 и занимает лидирующие позиции в рэнкинге в сегменте «Стратегическое планирование и организационное развитие» (по итогам 2020 года — 1-е место, по итогам 2021 года — 2-е место)», — говорится в сообщении.

Кроме того, в этом году Strategy Partners также вошла в топ-5 консалтинговых компаний в области маркетинга и PR. В общем списке топ-100 компаний Strategy Partners вошла в двадцатку первых.

По экспертной оценке, выручка от услуг стратегического планирования и маркетинга российских консалтинговых компаний возросла за последний год на 28%, до 3,874 млрд руб.

Как отметила управляющий партнер Strategy Partners Валерия Плотникова, общая выручка Strategy Partners в 2021 году увеличилась более чем на 40%. Также, по ее словам, появился дополнительный спрос на разработку стратегий в сфере цифровой трансформации компаний и процессов.

«Государственная политика в области цифровизации, поддержка приоритетных отраслей экономики также способствовали спросу на консалтинг. Сейчас актуальным становится пересмотр целей, рынков, производственных цепочек и команд, что требует привлечения консультантов и качественного экспертного сопровождения», — добавила она.

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