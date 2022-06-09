Россия выделит $1,5 млрд на участие Белоруссии в программах импортозамещения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия выделит $1,5 млрд на участие республики в программах импортозамещения. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«С президентом [РФ Владимиром] Путиным недавно приняли такое решение. С нашей стороны мы предложили россиянам конкретные проекты, которые очень нужны и будут в ближайшее время востребованы не только в Беларуси, но и в Российской Федерации», — сказал белорусский лидер.

Глава республики отметил, что без импортозамещения, особенно по критическим отраслям, так называемому критическому импорту, Белоруссии и России «будет очень сложно развиваться».

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил об успешном импортозамещении в промышленности.

Президент России Владимир Путин заявлял, что РФ смогла решить ключевые задачи в импортозамещении по тем направлениям, которые обеспечивают суверенитет государства. При этом глава государства признал, что «импортозамещение — это не панацея от всех бед».