HNK: Япония и США могут провести экономические консультации в формате «2+2» в Вашингтоне

Телеканал HNK со ссылкой на источники утверждает, что правительства Японии и США рассматривают возможность проведения 29 июля в Вашингтоне переговоров в формате «два плюс два» с участием министров, ответственных за сферы экономики и внешней политики двух стран. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что участники консультации могут, в частности, обсудить тему разработки и исследований в области передовых технологий, включая полупроводники, а также борьбу с изменением климата.

В текущий момент Токио и Вашингтон взаимодействуют в формате «два плюс два» с участием глав Министерств иностранных дел и Минобороны, отмечает агентство.

Ранее стало известно, что премьер-министр Японии Фумио Кисида рассматривает возможность участия в саммите Североатлантического альянса, который состоится в Мадриде в конце июня.

Кисида может стать первым японским премьер-министром, посетившим встречу Североатлантического альянса. На саммите он планирует обсудить ситуацию вокруг Украины, а также действия Китая и Северной Кореи.