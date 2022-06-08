Глава МИД Украины Кулеба призвал Евросоюз принять седьмой пакет санкций против России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз (ЕС) незамедлительно принять новый, седьмой пакет санкций в отношении России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соцсети министра.

«Мы благодарны ЕС за шестой пакет санкций, но уже нужен седьмой», — приводит агентство его слова.

По словам министра, он получал много заверений о седьмом пакете санкций еще на пути введения прошлого пакета.

Как отметил Кулеба, украинская сторона осознает, что некоторые европейские политики попросят подождать и изучить влияние новых санкций, но Киев настаивает на их «безотлагательном» принятии, и «категорически отвергает» предложения «повременить» с ними.

Дипломат также добавил, что направил конкретные предложения по седьмому пакету в ЕС, среди которых новые персональные санкции, ограничения в сферах финансов, торговли и энергетики, а также закрытие путей обхода санкций.

Ранее евродепутат и бывший министр транспорта Франции Тьерри Мариани заявлял, что санкционная политика ЕС против РФ пагубно влияет на экономику европейских государств и не находит поддержки у стран за пределами западного блока.