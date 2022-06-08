Bloomberg: российские бизнесмены пытаются добиться отмены санкций через суды Евросоюза

Российские бизнесмены и члены их семей подают апелляции в суды Евросоюза в попытке избежать санкций, введенных после начала спецоперации в Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

С тех пор, как Евросоюз начал вводить санкции в феврале 2022 года, в европейские суды было подано около 20 апелляций от некоторых из богатейших российских бизнесменов и членов их семей. В частности, среди них оказался Дмитрий Конов, бывший главный исполнительный директор «СИБУР Холдинга», а также Роман Абрамович, Андрей Мельниченко и Михаил Фридман.

По мнению Карстена Зачлера, ирландского адвоката, специализирующегося на праве ЕС, подавляющее большинство дел не будет иметь шансов на успех, потому что «в основе решений будет задействовано слишком много политических оценочных суждений».

Ранее правительство Канады утвердило новый пакет санкций, затрагивающий химический и нефтяной сектора экономики России.