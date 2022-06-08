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Вучич предупредил Европу о проблемах без российского газа

Президент Сербии Вучич: прекращение поставок газа из России станет проблемой для всей Европы

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Global Look Press

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что прекращение поставок газа из России может стать проблемой для всей Европы. Об этом он сообщил в эфире канала «TV Pink», передает ТАСС.

Как рассказал сербский лидер, уже сейчас в Европе «с ужасом смотрят на то, что происходит в энергетике», однако все может стать еще хуже, если Россия по какой-либо причине прекратит поставки газа в Европу.

«Мы не можем ввозить сегодня российскую нефть, которая на 31 доллар за баррель дешевле, чем нефть из Киркука [город в Ираке – прим. ред.]. В условиях недостатка газа взлетает цена на электричество, не будет электроэнергии достаточно даже в Швейцарии, не о говорю о нас здесь, и ее неоткуда будет взять (…), у всех будут проблемы», — отметил он.

Вучич также подчеркнул, что предстоящая зима окажется «чрезвычайно трудной» и призвал соседние страны совместно искать решение этой проблемы.

Ранее глава Минэнерго Сербии Зоран Михайлович заявлял, что страна будет покупать в Азербайджане до 40% газа.

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