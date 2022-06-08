Reuters: Илон Маск и инвесторы приостановили обсуждение сделки о покупке Twitter

Американский предприниматель Илон Маск и частные инвесторы временно приостановили переговоры о привлечении дополнительных средств для сделки по приобретению Twitter. Связано это с неопределенным будущим соглашения, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, предприниматель готов заплатить $33,5 млрд для покупки социальной сети, а остальные деньги он хотел привлечь от инвесторов.

Ранее CNBC сообщал, что бизнесмен обратился к инвесторам и заверил, что собирается довести сделку до конца. Маск уже ведет переговоры с основателем и бывшим гендиректором Twitter Джеком Дорси. По данным телеканала, предприниматель предлагает либо помочь с финансированием покупки, либо продать свои акции ему.

25 апреля руководство Twitter заявило, что Маск приобретет компанию за $44 млрд.

Предприниматель планирует купить Twitter за $44 млрд. Согласно планам Маска, годовой доход социальной сети получится увеличить более чем в пять раз и при этом добиться сокращения зависимости Twitter от рекламы.