В США заявили о двукратном росте затрат фермеров на посевную из-за цен на бензин

Затраты американских фермеров на посевную в 2022 году выросли в два раза из-за подорожания топлива. Об этом РИА «Новости» заявил представитель Управления сельского хозяйства штата Огайо Тай Хиггинс.

«Дизель не единственное, но самое необходимое в сельском хозяйстве топливо. То, что раньше в прошлом году требовало 300-400 долларов в день, теперь достигает тысячи», — отметил Хиггинс.

По его словам, дополнительную проблему фермерам создает рост стоимости семян, удобрений и оборудования. Из-за этого фермеры стали работать более напряженно, продумывая свои расходы. При этом больше всего сложностей стали вызывать удобрения, которые из-за ситуации на Украине и подорожания последних лет выросли в цене на 400%.

Он добавил, что из-за сложившейся ситуации продукты в США будут расти в цене еще долгое время. Однако недостатка в продуктах не будет.

4 июня ТАСС со ссылкой на данные Американской автомобильной ассоциации (ААА) сообщил, что стоимость бензина на автозаправках в США вновь обновила исторический максимум, достигнув $4,81 за один галлон (3,785 литра). Отмечается, что цена на топливо поднялась с момента вступления в должность нынешнего президента страны Джо Байдена.