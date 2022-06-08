Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Россия увеличила экспорт досок на 10% за пять месяцев 2022 года... 10:15
В Амурской области судебные приставы воспользовались вертолетом, чтобы забрать... 10:15
Признанный иноагентом Моргенштерн планирует выпустить последний альбом на русском... 10:14
Главный тренер «Химок» Юран рассказал, на какие позиции клуб планирует приобрести... 10:14
Минфин Франции предупредил, что высокий уровень инфляции сохранится надолго 10:13
Норвегия направила на Украину 22 самоходные гаубицы М109 10:12
Мосбиржа планирует запустить торги нацвалютами Армении, Узбекистана и ОАЭ 10:10
Федерация спортивной гимнастики России подала апелляцию на дисквалификацию Куляка 10:07
Американский инженер создал баскетбольное кольцо, в которое невозможно не попасть 10:05
Физики сравнили процесс открытия бутылки шампанского с действием ракетной установки 10:04
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В США заявили о двукратном росте затрат фермеров на посевную из-за цен на бензин

close
100%
Александр Поготов/РИА «Новости»

Затраты американских фермеров на посевную в 2022 году выросли в два раза из-за подорожания топлива. Об этом РИА «Новости» заявил представитель Управления сельского хозяйства штата Огайо Тай Хиггинс.

«Дизель не единственное, но самое необходимое в сельском хозяйстве топливо. То, что раньше в прошлом году требовало 300-400 долларов в день, теперь достигает тысячи», — отметил Хиггинс.

По его словам, дополнительную проблему фермерам создает рост стоимости семян, удобрений и оборудования. Из-за этого фермеры стали работать более напряженно, продумывая свои расходы. При этом больше всего сложностей стали вызывать удобрения, которые из-за ситуации на Украине и подорожания последних лет выросли в цене на 400%.

Он добавил, что из-за сложившейся ситуации продукты в США будут расти в цене еще долгое время. Однако недостатка в продуктах не будет.

4 июня ТАСС со ссылкой на данные Американской автомобильной ассоциации (ААА) сообщил, что стоимость бензина на автозаправках в США вновь обновила исторический максимум, достигнув $4,81 за один галлон (3,785 литра). Отмечается, что цена на топливо поднялась с момента вступления в должность нынешнего президента страны Джо Байдена.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть