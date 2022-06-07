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Первые поезда с зерном отправились из Мелитополя в Крым

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что из Мелитополя в сторону Крыма начали ходить поезда и первые 11 вагонов с мелитопольского элеватора отправились 7 июня, сообщает ТАСС.

«Сегодня начинают [работать] промышленные предприятия. И целый ряд предприятий уже запущен. Естественно, есть сложности, мы их решаем по мере того, как можем. Сегодня с радостью сообщаю, что из Мелитополя в сторону Крыма пошли первые вагоны — 11 вагонов с мелитопольского элеватора», — сказал он.

Элеватор является сооружением для хранения больших партий зерна.

Ранее газета New York Times сообщала, что власти США направили в 14 стран депешу-предупреждение, в котором утверждается, что Россия пытается продавать зерно, которое якобы украдено на Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова поставлять зерно всем нуждающимся странам, однако западные санкции не позволяют этого сделать.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласна на вывоз зерна из страны российскими зерновозами.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что структуры организации не располагают доказательствами заявления Киева о том, что Россия экспортирует украинское зерно.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что, по подозрению России, Украина использует зерно для оплаты оружия Запада.

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