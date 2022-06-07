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Киргизия рассчитывает на совместную работу с Россией в области подготовки IT-кадров

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Depositphotos

Заместитель министра цифрового развития Киргизии Индира Шаршенова заявила, что республика рассчитывает на совместную работу с Россией в области подготовки IT-кадров, пишет ТАСС.

По ее словам, через 10 лет в мире может возникнуть потребность в IT-специалистах, о которых сейчас человечество даже не думает.

«Вот таких специалистов нам нужно готовить. Я думаю, что в этой части мы с Российской Федерацией могли бы совместно работать», — сказала она на ХIII международном IT-форуме с участием стран ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС (Группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР) в Ханты-Мансийске.

Шаршенова отметила, что, возможно, в будущем будут аппаратно-программные комплексы, но и для большей эффективности должны быть человеческие ресурсы, которые будут управлять ими.

В качестве примера она привела профессию «пилот дрона». На сегодняшний день этому не учат в университетах, но в будущем необходимость этой специальности будет возрастать.

Ранее 7 июня газета Financial Times сообщила, что Deutsche Bank с начала специальной военной операции на Украине и введения санкций вывез из России до 1 500 IT-специалистов с семьями, сообщает газета Financial Times.

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