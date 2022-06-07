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Всемирный банк спрогнозировал сроки пика мировой инфляции в этом году

Всемирный банк прогнозирует пик мировой инфляции в середине 2022 года

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Wikimedia Commons

Всемирный банк (ВБ) ожидает пика инфляции в середине 2022 года и ее последующего замедления. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад организации.

«Ожидается, что инфляция достигнет пика примерно в середине 2022 года, а затем будет постепенно снижаться по мере замедления глобального роста, смещения спроса от товаров в сторону услуг, налаживания цепочек поставок и снижения цен на сырьевые товары, в том числе на энергетику», — говорится в докладе.

Также отмечается, что глобальный рост ВВП резко замедлился с начала года. Прогнозируется, что он останется ниже среднего уровня 2010-х годов.

Кроме того, у ВБ есть опасения по поводу стагфляции — периода как слабого роста, так и повышенной инфляции. Подобное явление было в 1970-х годах. Так, в 1973 году инфляция выросла до 10,3% после скачка роста цен на нефть и оставалась высокой до рецессии 1982 года.

Ранее в НИУ ВШЭ спрогнозировали замедление темпов роста ВВП России на 1-1,5% в год из-за санкций.

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