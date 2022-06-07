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Число российских туристов в Анталье упало на 80% за пять месяцев 2022 года

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

В период с января по май 2022 года турецкую Анталью посетило на 70-80% меньше российских туристов, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщается на сайте «Ассоциации туроператоров России» (АТОР).

За первые пять месяцев 2022 года Анталью посетило 367,8 тыс. российских туристов против 1,3 млн за такой же период в 2019 году, отметили в АТОР.

Аналитики подсчитали, что в марте Анталью посетили всего 15,8 тыс. россиян. Этот показатель почти на 80% меньше аналогичного периода 2019 года. В апреле курорт посетило 57 тыс. туристов, что уже на 81,25% меньше того же периода 2019 года. Несмотря на то, что турпоток в мае из России вырос до 224,3 тыс. человек, этот показатель все равно оказался на 72,1% ниже того же периода 2019 года.

20 мая портал TourDom сообщил, что курорты Испании потеряют около €1,4 млрд из-за отсутствия россиян. По словам представителя испанского туристического офиса Хауме Ортео, все бизнесы на побережье просели без путешественников из России, так как они «всегда были самыми платежеспособными и активными покупателями».

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