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Внешний долг России с начала года снизился на $2,6 млрд

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Reuters

Внешний государственный долг России с начала года уменьшился на $2,6 млрд, составив по состоянию на 1 апреля $57 143,2 млн. Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты России.

«Государственный внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2022 года составил 57 143,2 млн долларов США <...> и уменьшился на 2 558,8 млн долларов США, или на 4,3 %, по сравнению с объемом на 1 января 2022 года», — следует из доклада.

В докладе также указывается, что расходы на обслуживание госдолга России в первом квартале выросли на 11,4 млрд рублей (на 41,2%), на $24,6 млн (6,6%) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заверил, что Россия всеми способами будет подтверждать имидж надежного заемщика, несмотря на ограничения по выплатам госдолга. Он указал, что у России есть деньги и желание платить по долгам, при этом некоторые страны, призывая объявить России дефолт, наносят вред самим себе и иностранные инвесторы вынуждены терять капиталы по указке правительств своих стран.

В мае Минфин США отказался продлевать лицензию на обслуживание российского госдолга в валюте — прежде всего в американских долларах. Документ позволял западным инвесторам получать долговые платежи по российским облигациям.

Также в Белом доме заявили, что Россия уже находится в состоянии экономической изоляции, поэтому при наступлении дефолта, который в США пророчат Москве, мировая экономика понесет минимальные последствия.

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