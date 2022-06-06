Цена газа в Европе опустилась ниже $900 впервые с 22 февраля

Цена на природный газ на торгах в Европе впервые с 22 февраля опустилась ниже $900 за 1 тыс. куб. м, несмотря на ожидания роста цен. Это следует из данных торгов в европейском хабе TTF.

По данным на 6 июня 18:28 мск стоимость июльского фьючерса в Нидерландах падала до $894,8. К закрытию торгов его цена составила $901,33.

6 июня глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер заявлял, что цены на газ продолжат расти после того, как «Газпром» решил остановить поставки топлива ряду покупателей из Европы в виду неоплаты в рублях.

«Объемы газа, свободно торгуемого в Европе, вероятно, будут постепенно уменьшаться. Если винт закручивать дальше, пусть даже маленькими шажками, газ станет еще дороже», — говорил Мюллер.

По его мнению, на данный момент нет опасений по поводу того, что Россия может прекратить поставки газа в Германию, но сейчас можно делать лишь краткосрочные прогнозы.