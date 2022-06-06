Вучич заявил, что антироссийские санкции ЕС «вытащили из кармана» Сербии $600 млн

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что санкции Евросоюза, введенные против российской нефти, «вытащили из кармана» Сербии $600 млн, сообщает портал Novosti.

«Это в Сербии должны знать. <...> У нас взяли $600 млн, и мы еще должны вложить дополнительные деньги за газ», — сказал Вучич.

Вучич напомнил, что ситуация с энергетикой усложняется. Так, напомнил президент, в США ввели режим ЧС из-за риска нехватки электроэнергии, похожая ситуация наблюдается и в Швейцарии. Вучич указал, что сербские власти «не официально, но де-факто ввели чрезвычайное положение».

Ранее ЕС полностью согласовал шестой пакет антироссийских санкций, который, в частности, предполагает частичное отложенное нефтяное эмбарго. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что к концу года под запрет попадет 90% ввозимой в Европу российской нефти.

Исключения из эмбарго предусмотрены для тех стран ЕС, которые больше остальных зависят от поставок из РФ и не имеют альтернатив, в частности Венгрия и Словакия.