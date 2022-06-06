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Президент США Байден объявил режим ЧС из-за угрозы нехватки электроэнергии

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Джо Байден объявил чрезвычайную ситуацию из-за угрозы нехватки мощностей по выработке электроэнергии для американских потребителей. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Объявляю чрезвычайную ситуацию в связи с угрозами наличия достаточных мощностей по выработке электроэнергии для удовлетворения ожидаемого потребительского спроса», — говорится в релизе президента.

По словам Байдена, на угрозы по обеспечению достаточного производства электроэнергии для США повлияли проблемы на энергетических рынках, вызванные спецоперацией России на Украине, а также изменение климата.

В пример он привел засуху с сильной жарой в некоторых частях страны, которые вызывают прогнозируемый дефицит электроэнергии и рекордный спрос на электроэнергию.

Президент отметил, что в связи с этим надзорные органы США предупредили власти о краткосрочных проблемах с электроэнергией.

Для решения этих проблем Байден предлагает предоставить министру торговли США Джине Раймондо дополнительные полномочия для реагирования на ЧС, а также ввести беспошлинный ввоз элементов и модулей для солнечных батарей из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама.

Ранее Джо Байден поручил администрации изучить вопрос возможной отмены импортных пошлин на ряд товаров из Китая для борьбы с инфляцией.

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