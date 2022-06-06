Экономист Прокудин заявил о возможном падении курса доллара до 45 рублей летом

К июлю 2022 года курс доллара может упасть до 45 руб. из-за сохранения текущей ситуации. Об этом «Известиям» заявил главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин.

«По текущей технической картине курс доллара сместится в июле в район 45–50 рублей, при этом равновесие платежного баланса останется внизу, в районе 20–30 рублей. После этого произойдет очередной отскок», — отметил Прокудин.

Он добавил, что в июне может произойти серьезный отток с рублевых вкладов в виду уменьшения ставок. Это временно поддержит курс доллара. Однако в июле ситуация стабилизируется и доллар продолжит свое падение.

Однако другие эксперты не поддерживают такой прогноз. Некоторые заявили о том, что проанализировать курс доллара на лето невозможно в виду нестабильной экономической ситуации. Другие же дают разные прогнозы, в диапазоне от 55 до 70 руб. Но в целом, большинство экономистов сошлись во мнении, что в краткосрочной перспективе политика Банка России и увеличение импорта будут влиять на курс рубля в сторону укрепления.

Ранее в понедельник исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов рассказал, когда можно ждать ослабления рубля. Согласно его прогнозам, это может произойти уже в начале третьего квартала 2022 года. Возможное ослабление российской валюты связано с тем, что санкционное давление на РФ по-прежнему растет.