Россия и Сербия захотели решить задачу по расчетам в нацвалютах

Москва и Белград начали работать над вопросом по переходу к расчетам в национальных валютах. Об этом «Известиям» заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

«В нашей торговле в целом — задача перехода на оплату в национальных валютах поставлена и постепенно будет решаться», — отметил дипломат.

Он добавил, что в вопросах оплаты газа Сербия остается для России дружественной страной. Поэтому тут действуют прежние соглашения.

В конце апреля замглавы МИД России Игорь Моргулов заявил, что Москва и Пекин выстроили инфраструктуру для перехода на торговлю в национальных валютах. По его словам, последние события показали, что нацвалюты являются наиболее надежной и защищенной формой платежа.

До этого президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия и Китай расширяют практику расчетов в национальных валютах и формируют механизмы, нивелирующие влияние санкций.