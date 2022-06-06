«Газпром» и Минэнерго решили подсчитать стоимость газификации Дальнего Востока

«Газпром» совместно с Минэнерго России решили проработать экономику газификации сетевым газом Восточной Сибири и Дальнего Востока. Об этом на круглом столе в Госдуме заявил замглавы департамента ведомства Артем Верхов, передает РИА «Новости».

«В настоящее время мы активно с «Газпромом» прорабатываем всю экономику газификации Дальнего Востока за счет сетевого газа», — отметил Верхов.

По его словам, Минэнерго хочет решить проблемы с низким уровнем газификации регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока. Эту проблему может решить лишь развитие магистральной газовой инфраструктуры.

Он добавил, что вопрос газификации обсуждается вместе с «Газпромом» в рамках возможности строительства газопровода «Сила Сибири — 2». Данная система должна будет соединиться при помощи перемычки с «Силой Сибири» и газопроводом Сахалин-Хабаровск-Владивосток (СХВ).

В начале июня секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что санкции против страны не влияют на программу социальной газификации. По словам политика, причин для сдвига данной программы нет.