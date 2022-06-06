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Британцы стали работать по четырехдневке без сокращения зарплаты

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Более 3300 рабочих в 70 британских компаниях перешли на четырехдневную рабочую неделю с сохранением зарплаты. Об этом сообщает Sky News.

Пилотный проект с четырехдневкой продлится полгода. Он основан на модели «100:80:100». То есть полная оплата труда за 80% времени при обязательстве поддерживать полную производительность, отметили в публикации.

Эксперты сошлись во мнении, что Британия сейчас находится на пике популярности четырехдневной рабочей недели. Теперь, с выходом из пандемии коронавируса, все больше компаний пытаются увеличить качество жизни своих работников.

Некоторые участвующие в эксперименте компании также предоставляют своим работникам образование, консультации на рабочем месте, услуги по уходу за кожей, продукты питания, напитки и многое другое.

Однако некоторые аналитики посчитали, что в подобной инициативе власти Британии не хотят увеличить качество жизни населения, а желают лишь сэкономить. Речь идет о том, что при сохранении производительности труда, расходы на электричество, газ, воду и прочие услуги у компаний сократиться минимум на 20%. В условиях, когда цены на электричество в стране резко выросли, такое решение кажется обоснованным.

В начале мая председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что переход в России к четырехдневной рабочей неделе – вопрос недалекого будущего. Он также отметил, что некоторые предприятия страны уже работают в этом формате.

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