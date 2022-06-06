Saudi Aramco повысила цены на поставки нефти в Азию на $2,1 за баррель сверх прогноза

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила цены на поставки нефти для клиентов в Азии на июль на $2,1, что выше прогнозируемых показателей. Об этом сообщает Reuters.

Официальная отпускная цена сорта Arab Light на июль для азиатского рынка выросла на $2,1. При этом большая часть трейдеров ожидали, что компания поднимет цены максимум на $1,5, отметили в агентстве.

В публикации добавили, что нефтяная компания решила поднять цены на фоне нарушенного баланса спроса и предложения в летний период. Кроме того, отпускная цена также выросла для покупателей из Северной Европы и Средиземноморья, на $2,2 и $2 за баррель соответственно. Для США же цены остались прежними.

Авторы статьи указали, что Saudi Aramco решила повысить цену даже несмотря на то, что страны ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти в июне на 648 тыс. баррелей в сутки. Такое решение могло произойти на фоне новостей о частичном эмбарго на нефть из России.

9 мая Bloomberg сообщил, что Саудовская Аравия снизила цены на нефть на фоне новых мер борьбы с коронавирусом в Китае из-за новой вспышки. Нефтяная компания Saudi Aramco также решила снизить цены из-за сложной ситуации с поставками на фоне спецоперации России на Украине.