Экономист Колобанов предрек возобновление поставок газа из России в Прибалтику с осени

Россия может возобновить свои поставки газа в Прибалтику уже с осени из-за ситуации на рынке газа в Европе. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов.

«Ближе к началу отопительного сезона, в зависимости от реальных потребностей европейцев и цен на газ, могут быть приняты решения, которые сейчас кажутся трудноосуществимыми. Среди них — возобновление поставок в прибалтийские страны, увеличение прокачки через ГИС «Суджа», — отметил Колобанов.

По его словам, «Северный поток — 2» в этом году могут не задействовать. Теперь сам проект походит на политический инструмент. Если газопровод будет запущен, то это будет означать провал политики Запада, в частности США.

20 мая министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил телеканалу Al Jazeera, что страна намеревается обходиться без российского газа.