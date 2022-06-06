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В МИД КНР высказались о запрете Тайванем экспорта чипов в Россию

Попытки действующей администрации Тайваня создавать России препятствия путём запрета на экспорт чипов обречены на провал, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Подобные усилия тайваньской стороны однозначно обречены на провал», — цитирует ТАСС дипломата.

По его словам, такими действиями правящая партия Тайваня пытается усилить напряжённость.

Ранее сообщалось, что власти Тайваня запретили поставки России и Белоруссии высокотехнологичных товаров, в частности некоторых видов чипов и микропроцессоров, напоминает RT.

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