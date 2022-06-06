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Оборот международной онлайн-торговли в России сократился на 35% в апреле

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Трансграничная электронная торговля в апреле сократилась на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Известиям» заявили в Минэкономразвития.

Международная онлайн-торговля сократилась из-за того, что курс рубля колебался, и были проблемы с оплатой товаров из-за санкций. Однако сейчас падение онлайн-торговли замедлилось, отметили в ведомстве.

В Министерстве добавили, что на бюджет сокращение торговли не повлияло, так как таможенные платежи совершались лишь в случае превышения беспошлинного порога. По большей части пострадали крупные компании, у которых нарушилась цепочка поставок.

Однако представители бизнеса указали, что их оборот трансграничной интернет-торговли в апреле сократился на 51%. По отдельным категориям сокращение превышало 90%. Например, в категории «одежда и обувь» сокращение составило 92%. Меньше всего оно коснулось «цифровой и бытовой техники», где сокращение составило всего 19%.

В конце марта РБК, ссылаясь на полученные данные международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza сообщили, что товарооборот России с не поддержавшими санкции странами в 2021 году достиг $359,8 млрд, или около 45,8% от всей внешней торговли.

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