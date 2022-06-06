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В Уфе начали производство алмазного порошка

Башкирское предприятие «Буринтех» впервые в России разработало и внедрило в массовое использование долота режуще-скалывающего действия, до этого было единичное использование иностранных аналогов, цитирует издание ufaved.info главу компании Гинията Ишбаева.

Эта разработка, по его словам, позволила увеличить скорость бурения и снизить затраты на строительство скважин. Выпускаемая предприятием продукция, как рассказывает Ишбаев, с успехом конкурирует с зарубежными производителями и поставляется в Северную и Южную Америку, страны СНГ, Ближнего Востока, Европу и Северную Африку.

Еще один наукоемкий инновационный импортозамещающий проект предприятия связан с производством поликристаллических алмазных композитов — резцов PDC, который был реализован дочерним предприятием ООО «Алком». В 2021 году на реализацию проекта был получен заем ФРП в размере 127,2 млн рублей. Резцы с экстремальными значениями твердости и прочности крайне необходимы для изготовления износостойкого высокоэффективного породоразрушающего бурового инструмента.

Основными поставщиками таких резцов являются производители из Европы, Америки и Китая, в целом ежегодный спрос на эту продукцию среди отечественных нефтегазовых компаний составляет до 500 тысяч штук в год, так что это направление для предприятия также является одним из перспективных.

На данный момент штат НПП «Буринтех» составляет почти 2000 человек, а инвестиции в предприятие за последние 20 лет достигли почти 9 млрд рублей.

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