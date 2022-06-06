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Компании из Южной Кореи заявили о готовности выкупать уходящий из России бизнес

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Hyundai Motor, Lotte, CJ и другие южнокорейские компании не намерены покидать российский рынок, напротив, они готовы приобрести доли иностранного бизнеса, ушедшего из России. Об этом сообщил в интервью РИА «Новости» почетный президент южнокорейской Федерации предпринимателей на северном направлении (FNE) Ким Юн Сик, который примет участие в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

«Мы тоже хотели бы вместе с российскими партнерами выкупить японские энергетические компании на Сахалине и в других местах, чтобы превратить их в предприятия, производящие зеленую энергию, например, водород», — рассказал Сик, который также находится во главе Shindong Enercom.

Бизнесмен выразил надежду на то, что конфликт на Украине скоро закончится. В связи с этим текущее состояние торговли с Южной Кореей не может стать «новой нормой», и в случае устранения проблем со способом оплаты поставок двусторонняя торговля будет расти, сказал Сик.

Ранее сообщалось, что в правительстве Южной Кореи обеспокоились возможным ущербом из-за санкций против России.

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