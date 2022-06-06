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Американский посол в РФ назвал талантливой работу Набиуллиной по укреплению рубля

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Пресс-служба Госдумы РФ

Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан считает талантливой работу главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной касательно укрепления рубля. Об этом сообщает ТАСС.

«Председатель Центрального банка — исключительно талантливый человек, она провела великолепную работу по временному укреплению рубля, может быть, даже чрезмерному. Курс рубля вырос», — пояснил Салливан.

Также Салливан не исключил, что в будущем влияние санкций и мер экспортного контроля существенно возрастет.

«Если бы я был гражданином России, меня бы беспокоило их влияние на российскую экономику — влияние, которое, я полагаю, будет существенным», — добавил посол.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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