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Чешский экономист Кованда заявил о рекордных доходах «Газпрома» из-за нерешительности ЕС

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Depositphotos

Нерешительность Евросоюза (ЕС) по поводу введения эмбарго на нефть и газ обеспечила высокие доходы российской компании «Газпром». Об этом чешскому изданию iDNES.cz заявил экономист Лукаш Кованда.

«Дивиденды «Роснефти» и «Газпрома» будут рекордными за всю историю. Что-то не похоже, чтобы санкции и эмбарго им сейчас очень мешали», — отметил экономист.

По его словам, в последнее время ЕС лишь помогла России получать высокую прибыль. Страны союза лишь грозились вводить ограничения, но не делали этого. Такая ситуация привела к росту цен на энергоресурсы, которые Россия продавала дорого и в большом количестве. При этом такая ситуация сохранится до конца 2022 года.

Он добавил, что разногласия в ЕС лишь помогали энергокомпаниям из России. Кроме того, это позволило усилить позиции рубля.

4 июня глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с боснийско-сербской телерадиокомпанией «Радио и телевидение Республики Сербской» заявил, что жителям Европы грозит нищета из-за санкций в отношении России. Он обратил внимание, что в Европе ухудшается уровень жизни, увеличивается инфляция и замедляются темпы роста.

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