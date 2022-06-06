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Решение «СберБизнес.Сфера услуг» стало доступным для салонов красоты

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Владельцам салонов красоты и парикмахерских по всей России стало доступно отраслевое решение «СберБизнес.Сфера услуг», которое помогает вести электронный журнал визитов, управлять работой мастеров, собирать статистику и анализировать показатели бизнеса, сообщает пресс-служба Сбера. Также оно облегчает работу с клиентской базой и предоставляет возможность записи клиентов онлайн.

«Главная цель при разработке наших отраслевых решений — удовлетворение потребности клиентов в полезных и удобных для использования в различных направлениях бизнеса инструментах. СберБизнес.Сфера услуг помогает сотрудникам выполнять привычные задачи эффективнее, а руководителям — повысить контроль за бизнесом, улучшить бизнес-процессы, и все это в режиме «одного окна». Салоны красоты и парикмахерские — популярное и востребованное направление сферы услуг. Мы ожидаем высокий интерес к этому решению», — говорит директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка Анна Лоевская.

Сотрудники салона или сам предприниматель могут заполнять журнал визитов, составлять график работы, управлять автоматической отправкой сообщений клиентам через Telegram. Для руководителей доступны отчеты о работе салона и детальная аналитика по ключевым показателям компании. Продукт доступен в интернет-банке и в мобильном приложении СберБизнес (на платформе Android).

Напомним, что предпринимателям доступны и другие специализированные цифровые сервисы по различным отраслям: СберБизнес. Недвижимость, СберБизнес.ЖКХ, СберБизнес.Транспорт, СберБизнес.Оптовая торговля и СберБизнес.Розничная торговля.

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