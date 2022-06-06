Посол ЮАР заявил, что «Газпром» ведет переговоры об инвестициях с компаниями страны

Посол Южно-Африканской Республики Мзувукиле Макетука заявил, что российский «Газпром» осуществляет переговоры с южноафриканскими компаниями на последующие инвестиции. Об этом сообщает «Прайм».
По словам посла, сейчас проект с южноафриканским предприятием Sasol Limited на стадии согласования.
«Он еще в процессе согласования, пока не было финальной стадии переговоров», — подчеркнул дипломат.
При этом Макетука упомянул желание российской организации заниматься развитием нефтегазовых проектов вместе с южноафриканскими предприятиями.
«Ведутся переговоры. Но все обсуждения 24 февраля приостановились… с обеих сторон...», — обратил внимание он.
Подробности будущего сотрудничество не приводятся.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.
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