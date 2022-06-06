Посол ЮАР заявил, что «Газпром» ведет переговоры об инвестициях с компаниями страны

Посол Южно-Африканской Республики Мзувукиле Макетука заявил, что российский «Газпром» осуществляет переговоры с южноафриканскими компаниями на последующие инвестиции. Об этом сообщает «Прайм».

По словам посла, сейчас проект с южноафриканским предприятием Sasol Limited на стадии согласования.

«Он еще в процессе согласования, пока не было финальной стадии переговоров», — подчеркнул дипломат.

При этом Макетука упомянул желание российской организации заниматься развитием нефтегазовых проектов вместе с южноафриканскими предприятиями.

«Ведутся переговоры. Но все обсуждения 24 февраля приостановились… с обеих сторон...», — обратил внимание он.

Подробности будущего сотрудничество не приводятся.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию