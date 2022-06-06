Пенсионерам со стажем до 2002 года объяснили условия перерасчета пенсии

Юрист Ирина Сивакова заявила PRIMPRESS, что нюансы начисления максимальной пенсии необходимо уточнять в Пенсионном фонде РФ (ПФР).

Эксперт отметила, что на размер пенсионных выплат влияет стаж, полученный до 2002 года, далее в расчет идут пенсионные баллы.

Таким образом, чем больше у пенсионера рабочего стажа до 2002 года, тем больше будет итоговая выплата. К стажу относится и уход за ребенком, служба в армии или период получения пособия по безработице.

Сивакова предупредила, что Пенсионный Фонд может не зачесть какой-то из этих периодов, если в подтверждающих документах есть ошибки или неточности.

Юрист указала на важность своевременного выяснения, что исключили из общего трудового стажа и по какой причине.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд России (ПФР) с 3 июня начал перечислять проиндексированные на 10% пенсии неработающим пенсионерам.