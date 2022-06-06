Глава ВГА Херсонской области: для перехода на рубли понадобится время

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что понадобится время для полноценного перехода на рубли в Херсонской области. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области приняли более 300 пакетов документов на получение гражданства РФ. 30 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство детей-сирот из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины.