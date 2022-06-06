Власти Кузбасса прогнозируют падение угледобычи

Власти Кузбасса прогнозируют сокращение годовых объемов добычи в регионе на 5–7% в случае снижения объемов отгрузки в северо-западном направлении, из-за отказа стран Европы от российского угля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительство региона. Отмечается, что в регионе добывается больше половины российского угля.

За прошлый год угольные предприятия Кузбасса добыли 243,1 млн тонн угля — на 10% больше объемов угледобычи предыдущего года.

В страны Европы было экспортировано 36,3 млн тонн угля — 29% от всех объемов угольного экспорта в Кузбассе.

Ранее заместитель министра государственных активов Польши Петр Пызик сообщил, что польские компании ограничили продажу угля после отказа от импорта из России. По его информации, жители столкнулись с проблемами при покупке угля, так как компании оказались не готовы к такому спросу на сырье, превышающему их возможности, и ввели ограничения на продажу, чтобы обеспечить топливо на следующий отопительный сезон как можно большему числу потребителей.

Пызик подчеркнул, что нельзя в одночасье восполнить отсутствие импорта из России добычей в шахтах Польши, однако польские производители планируют увеличить добычу угля в этом году на «около 1,5 миллиона тонн».

Польские СМИ сообщают, что к угольным складам страны выстраиваются длинные очереди.