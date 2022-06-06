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В МИД России оценили эффект антироссийских санкций на экономике США

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин оценил эффект антироссийских санкций на экономике Соединенных Штатов — по его словам, США потеряли больше, чем Россия, против которой вводились санкции.

«То, что американцы пошли на прямой контакт с Каракасом в нынешних условиях, наглядно показывает конъюнктурность их внешней политики. Вся «принципиальность» рассыпалась, как только развязанная Вашингтоном экономическая война против России срикошетила по экономике самих США. Это всего лишь один из примеров действий Вашингтона, приведших к разбалансировке глобального энергетического рынка», — пояснил Щетинин.

Он отметил, что несмотря на попытки США наладить отношения с Венесуэлой, в Каракасе прекрасно осознают подоплеку американского дружелюбия.

«США сами разрушили некогда эффективное взаимодействие с Каракасом в области поставок энергоносителей. Уперто наращивая санкционное давление, ввели фактический запрет на экспорт нефти из Венесуэлы и импорт нефтепродуктов в эту страну», — напомнил Щетинин.

Ранее посол США в России Джон Салливан заявил, что полного разрыва отношений не будет.

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