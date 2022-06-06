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Россиянам рассказали, когда произойдет ослабление рубля

Финансист Тузов заявил, что ослабления рубля можно ждать уже в начале второго квартала 2022 года

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Depositphotos

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов в беседе с агентством «Прайм» рассказал, когда можно ждать ослабления рубля.

Согласно его прогнозам, это может произойти уже в начале второго квартала 2022 года.

Эксперт также связал возможное ослабление российской валюты с тем, что санкционное давление на РФ по-прежнему растет.

«Сдерживать рост курса доллара до 70–75 рублей сейчас нет смысла, поскольку это негативно влияет на наполняемость бюджета в условиях ограниченного импорта», — отметил он.

Также Тузов указал, что эффекты от введенных ограничительных мер будут накапливаться.

Ранее руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган рассказал, что для реального понимая курса рубля стоит прибавлять к нему 5–7%.

До этого аналитик Александр Потавин заявил, что процесс укрепления рубля в скором времени может достичь пика, поэтому можно начать покупать валюту.

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Санкции против России
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