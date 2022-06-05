NYT предрекла провал плана Запада по ослаблению России с помощью нефтяного эмбарго

Поэтапный отказ Евросоюза от импорта российской нефти может нанести удар по мировой экономике, а не российской, уверен обозреватель Клиффорд Краусс. Об этом сообщается в материале New York Times.

По словам обозревателя издания, решение ввести ограничения на сырье из РФ предполагало ослабление доходов Москвы.

«Они надеются, что их действия заставят российские нефтедобывающие компании закрыть скважины, поскольку в стране не очень много нефтехранилищ, где она может хранить топливо, пока ищет новых покупателей. Однако эта попытка опасна и может провалиться», — подчеркнул Краусс.

Как добавил колумнист американской газеты, в том случае, если цены на нефть будут продолжать расти, общие доходы РФ от ее продажи сократятся незначительно.

«Европейским компаниям придется рыскать по миру в поисках такой нефти, которую их нефтезаводы смогут перерабатывать столь же легко, как и российскую», — обратил внимание Краусс.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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