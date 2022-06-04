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В России планируют запустить линейку отечественных 3D-принтеров для печати автодеталей

Российские бизнесмены планируют линейку отечественных 3D-принтеров, которые будут печатать импортные компоненты и кузовные детали для автомобильной промышленности, пишет RT.

Соответствующий проект был заявлен на участие в форуме «Сильные идеи для нового времени», который пройдет летом в Москве.

Как рассказал заместитель начальника отдела развития инновационной деятельности управления инвестиций и инноваций Липецкой области Максим Ланских, лидер проекта, с уходом крупных автопроизводителей с российского рынка может возникнуть нехватка оригинальных запчастей. Он отметил, что в настоящее время российские производители используют для оборудования 3D-печати в основном зарубежную сырьевую и элементную базу, а отечественные производители еще не наладили стабильного производства этих материалов.

Ланских подчеркнул, что 3D-печать сможет частично покрыть спрос на зарубежные компоненты, но для этого нужно наращивать внедрение аддитивных технологий в России.

Ранее стало известно, что ученые Московского авиационного института разработали плазменные двигатели для космоса, использующие новое топливо — инертный газ криптон.

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