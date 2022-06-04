Власти Башкирии объявили об открытии в республике сети турецкого общепита

Власти Башкирии подписали соглашение о сотрудничестве между Министерством торговли и услуг Республики Башкортостан и турецкой компанией Nevco Holding, которая планирует реализовать в регионе проект по развитию сети предприятий общественного питания Ercan Burger. Об этом сообщает на официальном сайте ведомства республики.

«Предметом соглашения является установление партнерских отношений и развитие долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в целях реализации проектов, связанных с открытием сети предприятий общественного питания в Республике Башкортостан с локализацией собственного производства», — говорится в публикации.

Действие соглашения продлится пять лет, утверждают в ведомстве.

Ранее новый владелец сети быстрого питания McDonald's в России Александр Говор заявил, что все рестораны в стране откроются в течение двух месяцев. По его словам, до конца 2022 года планируется открыть еще 20 точек общепита в России.

Говор также сообщил, что в ближайшие годы хочет увеличить сеть до одной тысячи ресторанов по всей стране.