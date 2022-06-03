В Африке объемы производства продуктов могут упасть на 50% из-за ситуации на Украине

Производство продовольствия в Африке может сократиться в ближайшие месяцы на 50% в результате перебоев в поставке удобрений. Об этом пишет китайское информационное агентство Синьхуа со ссылкой на заявление главы Африканского банка развития (АБР) Акинвуми Адесины.

Отмечается, что сбои в поставках возникли из-за ситуации на Украине и антироссийских санкций.

«Африка импортирует в год из России и с Украины около 2 млн метрических тонн удобрений. Это означает, что при отсутствии поставок данного объема удобрений и без принятия нами мер по их восполнению производство продуктов питания сократится в Африке на 20-50%», — сказал Адесина.

По его словам, континент может ожидать серьезный продовольственный кризис. Вместе с нехваткой удобрений Африке угрожают перебои с поставкой пшеницы, кукурузы и соевых бобов. Страны континента импортируют эти зерновые из России и Украины.

Ранее 3 июня президент России Владимир Путин на встрече с президентом Африканского союза, лидером Сенегала Маки Саллом заявил, что отношения Москвы с африканскими странами сейчас находятся на новом этапе развития и Россия придает этим связям очень большое значение.