Украина начнет поставки электроэнергии в Молдавию с 4 июня

Компания «Энергоатом», оператор украинских АЭС, начнет поставлять электроэнергию в Молдавию с 4 июня, сообщается в Telegram-канале госпредприятия.

«Энергоатом» — крупнейший производитель электроэнергии Украины — заключил экспортный контракт с молдавской государственной компанией Energocom (занимается закупками в сфере энергетики. — прим. ред.)», — говорится в сообщении.

Согласно договоренностям, «Энергоатом» планирует поставить в Молдавию в июне 85,2 тыс. МВт-ч электроэнергии по цене $77 за 1 МВт-ч.

В украинской компании считают, что благодаря экспорту «Энергоатом» получит дополнительный источник для финансирования ПСО (спецобязательств по поставке населению на рынке электроэнергии).

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что Energocom подписало контракт о приобретении у компании «Укргидроэнерго» 30% необходимого в мае объема электроэнергии, а остальной части — у теплоэлектростанции ЗАО «Молдавская ГРЭС» (принадлежит российской ПАО «Интер РАО», расположена в Приднестровье).

В «Энергоатоме» указали, что Молдавия в значительной мере зависит от генерации на этой ГРЭС, принадлежащей России и украинский экспорт позволит соседней республике диверсифицировать поставки электрической энергии и усилить ее энергетическую безопасность.