Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Страховая компания Allianz продаст бизнес в России владельцу «Зетта страхования» 15:39
Bild: минимум три человека погибли в результате аварии с поездом на юге... 15:36
Лукашенко допустил передачу Софьи Сапеги в Россию 15:36
Четырехкратный чемпион России Хютте в одних трусах избил двух соседей 15:33
Греческие принц и принцесса иронично поздравили Елизавету II с Платиновым юбилеем 15:31
Американский журналист описал преступления ВСУ против жителей Херсонской области 15:30
Захарова назвала политическим двуличием дело против Игоря Додона 15:30
Глава МИД Индии ответил на обвинения в политизации закупок нефти в России 15:29
Россиянин привез из Турции $2 млн наличными, но не смог подтвердить доход и улетел... 15:27
Лукашенко рассказал о наличии конфликта между Зеленским и украинскими военными 15:26
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Украина начнет поставки электроэнергии в Молдавию с 4 июня

close
100%
Depositphotos

Компания «Энергоатом», оператор украинских АЭС, начнет поставлять электроэнергию в Молдавию с 4 июня, сообщается в Telegram-канале госпредприятия.

«Энергоатом» — крупнейший производитель электроэнергии Украины — заключил экспортный контракт с молдавской государственной компанией Energocom (занимается закупками в сфере энергетики. — прим. ред.)», — говорится в сообщении.

Согласно договоренностям, «Энергоатом» планирует поставить в Молдавию в июне 85,2 тыс. МВт-ч электроэнергии по цене $77 за 1 МВт-ч.

В украинской компании считают, что благодаря экспорту «Энергоатом» получит дополнительный источник для финансирования ПСО (спецобязательств по поставке населению на рынке электроэнергии).

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что Energocom подписало контракт о приобретении у компании «Укргидроэнерго» 30% необходимого в мае объема электроэнергии, а остальной части — у теплоэлектростанции ЗАО «Молдавская ГРЭС» (принадлежит российской ПАО «Интер РАО», расположена в Приднестровье).

В «Энергоатоме» указали, что Молдавия в значительной мере зависит от генерации на этой ГРЭС, принадлежащей России и украинский экспорт позволит соседней республике диверсифицировать поставки электрической энергии и усилить ее энергетическую безопасность.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть