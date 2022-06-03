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Лукашенко предсказал ЕС «обвал» из-за введения нового пакета санкций

Лукашенко: страны Европы через год ждет обвал

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что санкции, которые Евросоюз принимает в отношении страны и России, отразятся на самих европейцах через год. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

По его словам, некоторые из ЕС уже думают над тем, чтобы остановиться в принимаемых ограничениях.

«Что мы натворили, надо останавливаться, ибо завтра вообще рухнем! Они и так… Вот посмотрите, год — и потом пойдет обвал», — сказал Лукашенко, имея в виду мысли европейских политиков.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что в ЕС никто не занимается и не думает об экономике. На примере Латвии и Литвы Лукашенко заявил, что «они же не только себе в ногу стреляют, они уже прострелили себе голову». Он также призвал коллег думать, прежде чем принимать санкции.

Сообщалось, что совет Европейского союза окончательно утвердил шестой пакет санкций в отношении Российской Федерации.

Ранее Лукашенко заявил, что страна справляется с санкциями, которые Запад вводит для давление на страну.

До этого президент Белоруссии предупреждал о грозящем стране «беспрецедентном давлении» Запада. По его словам, уровень военных угроз Белоруссии «на перспективу будет нарастать». В частности, давление будет оказываться через Польшу, Литву и Латвию, а также через войска НАТО, которые там дислоцируются.

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Санкции против России
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