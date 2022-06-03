В США предложили ввести санкции против Венгрии из-за отказа от эмбарго на нефть из РФ

Член палаты представителей США Раджа Кришнамурти в письме госсекретарю Энтони Блинкену призвал Госдепартамент сотрудничать с ЕС по вопросу введения эмбарго на нефть из России. Об этом пишет RT.

Парламентарий предложил ввести санкции против Венгрии, которая отказывается вводит запрет на российский энергоноситель.

«Особенно меня беспокоит продолжающееся противодействие Венгрии нефтяному эмбарго ЕС, и я убедительно прошу вас рассмотреть все возможные инструменты, в том числе санкции, чтобы достичь с Венгрией окончательной договорённости по запрету российской нефти», — цитирует конгрессмена Общественная служба новостей.