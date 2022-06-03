Орешкин рассказал об «идеальном шторме» кризисов в мире

В мире произошел «идеальный шторм» кризисов на фоне наложения одного фактора на другой. Об этом заявил помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин, передает RT.

Он объяснил, что сейчас кроме продовольственного кризиса также существуют проблемы с электроэнергией, топливом и удобрениями.

Все это в совокупности создает еще более кризисную ситуацию.

«Идеальный шторм», как я сказал, возникает из-за общего влияния ряда факторов. Никакой отдельно взятый фактор не в состоянии вызвать рост цен на 70%. Так что здесь, конечно, и кредитно-денежная политика, и энергетический кризис, и кризис с удобрениями — всё это в сочетании даёт в итоге те проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся», — цитирует Орешкина Общественная служба новостей.